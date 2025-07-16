24 серпня 14:00-15:00

Де: Національний музей декоративного мистецтва України (вул. Лаврська, 9), Музей української діаспори (вул. Князів Острозьких, 40Б).

У День Незалежності України відбудеться міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності» – символічний акт єднання українців усього світу через відродження вибійки – стародавньої української техніки ручного друку на тканині.

Ініціаторка проєкту – мисткиня Каріна Гаєва у партнерстві з Національним музеєм декоративного мистецтва України та Музеєм української діаспори.

Про вибійку: Вибійка – це міжнародна техніка декорування тканини за допомогою штампів. Ручна техніка друку була поширена в Україні з XI століття. В музеях зберігаються зразки вибійчаних тканин майстрів кінця XVII – початку XVIII ст. Сьогодні ця техніка майже зникла, тому проєкт привертає до неї увагу об’єднуючи українців з усього світу.

Про подію: 24 серпня 24 учасники з 20 міст та країн світу, серед яких США, Франція, Іспанія, Австрія, Чехія, Данія, Чорногорія, Японія та інші, об’єднаються on-line, щоб одночасно разом створити вибійчані рушники – символи пам’яті, та гідності. Кожен учасник проєкту розробив свої власні зображення для штампів для вибійки та вклав особисту унікальну історію.

У Києві подія відбудеться наживо в Національному музеї декоративного мистецтва України та в Музеї української діаспори. Приходь, та стань свідком створення живої української історії! Дізнайся більше про українську спадщину та поринь у світ вибійки.

Після живого створення, колекція вибійчаних рушників збереться в Києві, щоб вирушити в європейський тур на початку 2026 року, а по завершенню – буде подарована фондам Національного музею декоративного мистецтва України та Музею української діаспори.

Онлайн-трансляція події буде доступна на Instagram-сторінці: @by_karina_gaeva

+380504826099 (Каріна Гаєва)