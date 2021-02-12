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    Снігопад в Україні: де обмежено рух транспорту

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    В Україні 12 лютого&nbsp;прогнозують складні погодні умови - Снігопад в Україні: де обмежено рух транспорту
    В Україні 12 лютого прогнозують складні погодні умови
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Дороги від снігу чистять 1 957 людей і 1 618 одиниць техніки

    Україна знову накрила негода. Через снігопад в деяких регіонах обмежено рух транспорту. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

    Сніговий циклон, який ввечері 10 лютого зайшов в західну Україну, охопив більшу територію країни. Складні погодні умови характеризуються випаданням снігу, заметами і дощем при мінусовій температурі повітря.

    Обмеження руху великовантажного і великогабаритного автотранспорту діють:

    • Львівська область – на а/д М-06 Київ-Чоп, М-09 Тернопіль-Рава-Руська — в межах області;
    • Волинська область –  на а/д Т-18−02 Маюничі-Шклинь (ділянка Торчин-Шклинь), Т-03−02 Піща-Козин (ділянка Володимир-Волинський-Павлівка), Т-03−05 Нововолинськ-Михайлівка (ділянка Павлівка -Локачі) і Т-03−03 Луцьк-Дубно.

    Дороги від снігу чистять 1 957 людей і 1 618 одиниць техніки.

    Протягом доби були зняті обмеження у русі велико-вагових транспортних засобів у Закарпатській, Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській, Житомирській, Черкаській, Полтавській, Чернігівській, Вінницькій та Київській областях.

    В Україні 12 лютого прогнозують складні погодні умови: в більшості областей сніг, хуртовини. Температура 6−11° морозу, в західних областях до 14° морозу, в Карпатах близько 20° морозу. Сьогодні в акваторії Чорного та Азовського морів очікується шторм. Синоптики оголосили другий рівень небезпеки, помаранчевий.

    В Україні через негоду залишаються знеструмленими 86 населених пунктів у шести областях.

    Антициклон принесе в Україну сильне похолодання та нічні морози до 27 градусів. Після 20 лютого не виключається відлига та потепління до нуля градусів.

    Теги: прогноз погоди снігопад вітер негода
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