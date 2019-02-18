На Буковині прикордонникам довелось застосувати зброю при затриманні порушників: фото



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Фото: dpsu.gov.ua

У ході переслідування групи з трьох осіб, наряду довелося здійснити ряд попереджувальних пострілів вгору, оскільки «бігуни» не реагували на команди прикордонників

На Буковині прикордонники під звуки вистрілів затримали правопорушників, що втікали та чинили опір наряду. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

«Прикордонний наряд відділу «Красноїльськ» по сліду, який виявили біля кордону, вийшов на групу з п’яти осіб. Помітивши наряд, чоловіки розділились і почали тікати. У ході переслідування групи з трьох осіб, наряду довелося здійснити ряд попереджувальних пострілів вгору, оскільки «бігуни» не реагували на команди прикордонників. Згодом чоловіків вдалося затримати. Не маючи жодних документів, з їхніх слів стало відомо, що вони мешканці населеного пункту «Красноїльськ», − йдеться у повідомленні.

Інших спільників та водія позашляховика британської реєстрації правоохоронці затримали на одній із доріг прикордоння. В цьому випадку групі прикриття теж довелося стріляти у повітря, оскільки водій на законні вимоги прикордонників не відреагував й продовжував рух. Врешті автомобіль зупинили за три кілометри від державної межі, а кермувальника й двох його пасажирів затримали.

Фото: dpsu.gov.ua

Порушників притягнуто до адміністративної відповідальності за спробу порушення державного кордону та злісну непокору законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника ДПС України.

Фото: dpsu.gov.ua

Щодо водія то в його діях, окрім ст. 185-10 КУпАП (Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону), вбачаються ознаки скоєння правопорушення передбаченого ст. 345 ККУ (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), про що направлено повідомлення у ГУНП в Чернівецькій області.