Нападником на прикордонників у «Краківці» виявився власник атракціонів



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Затриманий нелегально здає в оренду маленькі електричні автомобілі для дітей неподалік від Львівської опери. Разом з ним затримали його 20-річного сина, який був учасником інциденту

Чоловік, якого затримали під час нападу на прикордонному пункті пропуску «Краківець» на кордоні з Польщею, виявився власником незаконного атракціону в центрі Львова. Про це повідомив ZAXID.net.

Як наголошується, затриманий – Михайло Каламуняк – нелегально здає в оренду маленькі електричні автомобілі для дітей неподалік від Львівської опери. Разом з ним затримали його 20-річного сина, який був учасником інциденту.

Офіційно чоловік зареєстрований у Яворівському районі, а тому судитиме його суд цього району.

Цей суд кілька разів штрафував Каламуняка за нелегальний бізнес, а також був оштрафований його син Назар за відмову забрати з території прикордонного пункту пропуску автомобіль.

На площі перед Львівською оперою заборонено встановлювати атракціони з 2015 року. Але підприємці ігнорують цю заборону і продовжують здавати електромашинки в оренду.

Як повідомлялося, два громадянина України 13 лютого, на світанку, приїхали в пункт пропуску «Краківець» і намагалися виїхати до іншої країни без міжнародного страхового сертифіката, після роз'яснень прикордонників щодо перетину держкордону, вони вступили у бійку після чого заблокувалися в автомобілі.