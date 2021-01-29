Тарифні протести: на Буковині знову перекривали національну трасу

У селі Берегомет місцеві жителі безперервно рухалися по пішохідному переходу

У селі Берегомет місцеві жителі безперервно рухалися по пішохідному переходу

На Буковині перекриття доріг стало традиційним

На Буковині 29 січня знову перекривали рух транспорту на трасі національного значення. Так мешканці висловлюють своє обурення підняттям тарифів на комунальні послуги, повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Чернівецької області.

Протестувальники на кілька годин ускладнили проїзд на автомобільній дорозі сполученням «Стрий-Івано-Франківськ-Чернівці-Новоселиця». Зокрема, у селі Берегомет місцеві жителі безперервно рухалися по пішохідному переходу, висловлюючи в такий спосіб своє невдоволення тарифами на газ і його постачання.

Також сьогодні у Вінниці люди влаштували тарифний мітинг перед сесією міськради.

Нагадаємо, що на Буковині перекриття доріг стало традиційним. Зокрема 25 січня, в день народження президента Володимира Зеленського три села перекрили національні траси. Того ж дня у Чернівцях люди влаштували тарифний мітинг під ОДА.

У четвер, 28 січня, Верховна Рада не проголосувала за призначення Юрія Вітренка першим віце-прем'єр-міністром України – міністром енергетики. За його кандидатуру проголосувало 204 народні депутати з 226 необхідних.

Раніше Юрій Вітренко заявив, що ціни на газ в Україні для побутових споживачів будуть знижені з лютого 2021 року. Тариф не перевищить 6,99 гривень за кубометр до кінця карантину або опалювального сезону. Знижені платіжки за газ прийдуть тільки у березні. Водночас Вітренко заявив, що субсидії згубно впливають на психіку українців.