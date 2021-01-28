«Вінницягаз Збут» опублікував тарифи на газ у лютому

Вінниччан очікують нові тарифи за газ

Постачальники газу опублікували нові тарифи на лютий. Причина зміни тарифів – встановлення граничної ціни на паливо на рівні 6,99 грн за кубометр. Тоді як вартість газу у різних постачальниках варіюється в межах 6,88 – 6,99 грн. Про це пише місцеве видання «Na Парижі».

ТОВ «Вінницягаз збут» встановили новий тариф на граничному рівні – 6,99 грн за кубометр. Варто зазначити, що зниження тарифів на газ спровокувала хвиля протестів українців, а також втручання уряду. Адже ще у січні максимальний тариф на газ доходив до 10 гривень за куб. Зі своєї сторони постачальники зауважують, що якби вінничани закупили блакитне паливо ще влітку, то платили б за ціною менше як 5 гривень за кубометр.

Окрім цього, з 1 лютого для вінничан встановили максимальний тариф і на доставку газу на рівні 1,79 грн за кубометр. Тоді як зараз він становить 2,45 грн.

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Нагадаємо, уряд України ухвалив рішення про зниження цін на газ для українців. Встановили верхню межу ціни на газ на рівні 6,99 гривні за кубометр. Проте згодом в Офісі президента визнали, що ціна на газ знизиться не для всіх громадян.

Тарифи на газ призвели до масових акцій протесту в низці міст України. Люди перекривають дороги та штурмують облдержадміністрації, вимагаючи зменшити ціни на блакитне паливо.