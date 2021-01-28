«Вінницягаз Збут» опублікував тарифи на газ у лютому
Вінниччан очікують нові тарифи за газ
Постачальники газу опублікували нові тарифи на лютий. Причина зміни тарифів – встановлення граничної ціни на паливо на рівні 6,99 грн за кубометр. Тоді як вартість газу у різних постачальниках варіюється в межах 6,88 – 6,99 грн. Про це пише місцеве видання «Na Парижі».
ТОВ «Вінницягаз збут» встановили новий тариф на граничному рівні – 6,99 грн за кубометр. Варто зазначити, що зниження тарифів на газ спровокувала хвиля протестів українців, а також втручання уряду. Адже ще у січні максимальний тариф на газ доходив до 10 гривень за куб. Зі своєї сторони постачальники зауважують, що якби вінничани закупили блакитне паливо ще влітку, то платили б за ціною менше як 5 гривень за кубометр.
Окрім цього, з 1 лютого для вінничан встановили максимальний тариф і на доставку газу на рівні 1,79 грн за кубометр. Тоді як зараз він становить 2,45 грн.
Нагадаємо, уряд України ухвалив рішення про зниження цін на газ для українців. Встановили верхню межу ціни на газ на рівні 6,99 гривні за кубометр. Проте згодом в Офісі президента визнали, що ціна на газ знизиться не для всіх громадян.
Тарифи на газ призвели до масових акцій протесту в низці міст України. Люди перекривають дороги та штурмують облдержадміністрації, вимагаючи зменшити ціни на блакитне паливо.