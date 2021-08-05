Скандал на ринку в Чернівцях. Поліціянти вилучили кавуни у продавця (фото)

Іноземець торгував кавунами та динями на тротуарі із піддонів

В Чернівцях пройшли рейди по стихійній торгівлі. Поліцейським вдалося зафіксувати кількох порушників, які продавали кавуни у заборонених місцях. Про це інформує АСС.

На вулиці Ентузіастів поліцейські склали протокол на порушника-іноземця, який торгував кавунами та динями на тротуарі із піддонів. Фрукти переважили, завантажили на автівку та вивезли на зберігання. Після вилучення суд має прийняти рішення, що робити з товаром: конфіскувати, утилізувати чи повернути товар.

Під час фіксації порушення багато перехожих дискутували між собою та з поліцейськими, одні ставали на захист продавця, інші вимагали звільнити тротуар від торгівлі – довелось викликати додатковий екіпаж поліції, огородити територію стрічкою та безперешкодно завершити процес завантажування.

«Вони роблять неправильно, чому не попереджують, а просто забирають мій товар, я не хочу, аби вони його торкались. Я хіба роблю щось погане? Люди самі купують, мій товар хороший, інакше б не купували. Я тут на місці все за собою прибираю, завжди тут чисто», – обурювався продавець.

Втім, за словами інспекторів з благоустрою, на цього продавця уже чотири рази складали адміністративні протоколи, а на цього разу товар вилучили, це близько 80 кавунів та 25 динь.

Додамо, що 3 серпня у світі відзначали День кавуна. Завдяки високому вмісту води і корисних елементів кавун вважається дієтичним продуктом. Проте і зловживати кавунами не слід.

Нагадаємо, гуртова ціна на перші українські кавуни – 8-15 гривень за кілограм. Залежить від сорту, об'єму партій та якості. Вартість зараз на 20 відсотків вища, ніж торік. Уся плодоовочева група цього року затримується від одного до двох тижнів через холодну першу половину весни.

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