Не Херсонщина. Біологи розповіли, звідки взялися кавуни

Кавуни одомашнили в стародавній Нубії

Вчені з Великої Британії, США і Німеччини з'ясували точне місце походження кавунів. За їхніми словами, кавуни одомашнили в древній Нубії, а їхні найближчі дикі родичі ростуть на плато Кордофан в Судані, повідомляє Naked science.

Кавуни – далекі родичі гарбузів родом з Африки. До недавнього часу вчені розглядали чотири види древніх родичів, від яких могли походити кавуни. Прабатьківщиною ж з вважали Південну Африку. Однак кілька років тому, коли було проведено секвенування рослин з різних регіонів, з'ясувалося, що південноафриканські та баштанні кавуни не дуже близькі. Більш того, детальні дослідження виявили, що диких родичів у них не чотири, а цілих сім різних видів.

Тепер же вчені зібрали і проаналізували всі дані, які здатні пролити світло на історію походження кавунів. Дослідники використали музейні екземпляри, вирощували рослини з насіння, яке зберігалося понад 250 років, витягували і секвенували їхню ДНК, порівнюючи її з ДНК споріднених диких видів з різних регіонів Африки. В результаті з'явився новий кандидат на роль предка баштанних кавунів – гарбузові Citrullus, які ростуть на плато Кордофан на північному сході континенту.

Дикі родичі менші за баштанні, у них немає характерних смужок і солодкої яскраво-червоної м'якоті. Солодкий смак плоди отримали вже в процесі штучного відбору і селекції людьми. А ось гіркоту, яка характерна для багатьох рослин цього сімейства, вони втратили ще до одомашнення.

Стародавні зображення з північного сходу Африки показали, що смуги кавуни отримали ще чотири тисячі років тому. Ймовірно, їх одомашнили в древній Нубії, потім по нільським торговим шляхам вони досягли Єгипту, звідки розповсюдилися по інших регіонах.

В Україні кавуни масово вирощують у Херсонській області. До слова, восени минулого року повідомлялося, що в Україні збираються у 2021 році зареєструвати 10 нових географічних брендів. Серед них і херсонські кавуни. Раніше Україна зареєструє в ЄС свої особливі бренди: мелітопольську черешню і гуцульську бриндзю.

Також експерти розповіли про корисні властивості кавунів. Зокрема, кавун містить лікопін – потужний антиоксидант, який сприяє зниженню факторів ризику хвороби серця, раку та інших захворювань.