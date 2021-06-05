Ціна за одну ягоду майже 500 грн: українські кавуни б'ють рекорди

За ранній кавун доведеться віддати від 200 до 500 гривень в залежності від його ваги

Ціни на кавуни стартують від 27 до 55 гривень за кілограм

Сезон кавунів 2021 року розпочався з найвищих за останні 5 років цін. Так, наразі середня ціна на кавуни українського виробництва в супермаркетах 30 грн/кг. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Так, на прилавках у Мукачеві вже з’явилися цьогорічні баштанні. Ціна на ранні кавуни у Мукачеві – 27, 59 грн за кілограм. Невеликого розміру гарбузина важить близько 5 кг.

Фото: Голос Карпат

В супермаркетах Одеси стали продавати кавуни, але ціни на них поки зовсім не бюджетні, повідомлють місцеві видання.

Так, гігантську ягоду вже можна купити в «АТБ» і «Копійці». Ціни на них стартують від 27 до 55 гривень за кілограм.

Таким чином, за ранній кавун доведеться віддати від 200 до 500 гривень в залежності від його ваги.

Фото: Марини Повертайло і Наталії Горецької

Рік тому український кавун продавався по 11 грн за кг, а позаминулий рік – 9-10 грн/кг. Сьогодні за такими цінами кавунів взагалі не знайдеш.

Сезон експорту кавунів традиційно починається у червні, а найбільший обсяг припадає на липень та серпень.

Раніше повідомлялося, що в Одесі просили 500 грн за кілограм сезонних ласощів, а щоб спробувати ягідку, потрібно було заплатити 7 грн.

Додамо, що в Україні очікується подорожчання курятини, найпопулярнішого м'яса серед населення, на 20%. При тому, що за місяць ціни вже виросли на 5%, а за рік (травень до травня) – на 10%.

Крупи в Україні стали одним із продуктів, який сильно додав у ціні за минулий рік. Вартість гречаної крупи і рису зросла на 14%. Єдина крупа, яка подешевшала – це пшоно. Ціни на нього впали на 16% і зараз кілограм цієї крупи коштує приблизно 18 гривень.

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