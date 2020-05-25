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    Шмигаль визнав, що створення Мінекоенерго було помилкою

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    В Україні буде&nbsp;створено посаду профільного міністра екології - Шмигаль визнав, що створення Мінекоенерго було помилкою
    В Україні буде створено посаду профільного міністра екології

    Мінекоенерго було створено минулого вересня

    Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища знову буде розділене, повідомив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

    Об'єднання міністерств, яке відбулося у вересні минулого року, не дало очікуваного ефекту, зазначив він.

    «Для мене було дивним, коли я потрапив на перші засідання Кабінету міністрів, коли міністр енергетики спочатку доповідав про стан справ в атомній енергетиці, потім - вугільна галузь, а потім - про червонокнижні рослини і вилов мотиля. З тих пір я став прихильником того, що екологією повинен займатися професійний еколог, якому це близько і який цим живе», - сказав Шмигаль.

    Прем'єр не виключає, що в Україні може з'явитися окреме аграрне міністерство.

    «Є кілька ідей. Перше - це можливість виділення з Міністерства економіки аграрного спрямування в окреме міністерство. Це існує на рівні ідеї, ми над цим працюємо спільно з міністром економіки, спільно з віце-прем'єрами», - додав він.

    Також він анонсував посилення промислового блоку.

    «Яким чином це робити, поки що дискутується - створювати окрему посаду віце-прем'єра, призначити сильного заступника в Міністерстві економіки або, можливо, створювати Міністерство промислової політики і державного оборонного замовлення. Йде дискусія, ми шукаємо формули, людей і найкращий формат реалізації», - пояснив Шмигаль.

    Як відомо, у 2019 році уряд об’єднав Міністерство енергетики та вугільної промисловості з Міністерством екології та природних ресурсів.

    До слова, попередній міністр екології Остап Семерак в інтерв’ю «Главкому» заявляв, що відмова в рамках оптимізації Кабміну від Мінприроди України буде «страшною помилкою».

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    екологія енергетика міністр вугілля Міненерго тварини рослини Денис Шмигаль
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