На Черкащині 13-річний ром здійснив зухвале вбивство



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Підліток згвалтував та побив до смерті 39-річну жительку м. Тальне

13-річного підлітка ромської національності, причетного до смертельного побиття жительки м. Тальне на Черкащині, поміщено в приймальник-розподільник.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Черкаської області.

«Звенигородською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні за фактом зґвалтування 11 липня 39-річної жительки м. Тальне та спричинення їй тяжких тілесних ушкоджень, внаслідок яких жінка померла, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 152 (зґвалтування), ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що зібрано достатньо доказів причетності до вказаного злочину жителя Житомирської області, 13-річного підлітка ромської національності, який на той час тимчасово перебував у м. Тальне.

«Приймаючи до уваги недосягнення малолітнім зловмисником віку кримінальної відповідальності та з метою попередження його подальшої неправомірної поведінки на підставі рішення суду його поміщено в приймальник-розподільник для дітей», - заявили в прокуратурі.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні триває.

Санкція ч. 2 ст. 121 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Водночас, до особи, яка вчинила зазначене діяння до настання віку кримінальної відповідальності, законодавством передбачено застосування примусових заходів виховного характеру від застереження до направлення у спеціальну навчально-виховну установу для дітей і підлітків.