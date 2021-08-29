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    На Черкащині поліцейський іде під суд за організацію «прослушки»

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    На Черкащині поліцейський іде під суд за організацію «прослушки»

    Для цього використовувалися спеціальні засоби, призначені для негласного зняття інформації

    Чинний та колишній працівники поліції в Черкаській області організували схему незаконного прослуховування громадян. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

    За даними слідства, група осіб, до якої входили діючий та колишній оперативні працівники Головного управління Нацполіції в Черкаській області, організувала схему надання послуг з прослуховування телефонних розмов громадян за грошову винагороду.

    Для цього використовувалися спеціальні засоби, призначені для негласного зняття інформації.

    Правоохоронці затримали колишнього оперативного працівника Головного управління Нацполіції в Черкаській області після передачі чергової інформації та одержання за неї 2000 доларів США. Пізніше за результатами проведення судових експертиз було повідомлено про підозру діючому працівнику ГУ НП в Черкаській області.

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за оперативного супроводження відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ України в Черкаській області.

    За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора до суду скерований обвинувальний акт стосовно двох осіб за фактом порушення таємниці телефонних розмов.

    Теги: США розслідування прослуховування
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    На Черкащині поліцейський іде під суд за організацію «прослушки»