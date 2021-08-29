На Черкащині поліцейський іде під суд за організацію «прослушки»
Для цього використовувалися спеціальні засоби, призначені для негласного зняття інформації
За даними слідства, група осіб, до якої входили діючий та колишній оперативні працівники Головного управління Нацполіції в Черкаській області, організувала схему надання послуг з прослуховування телефонних розмов громадян за грошову винагороду.
Для цього використовувалися спеціальні засоби, призначені для негласного зняття інформації.
Правоохоронці затримали колишнього оперативного працівника Головного управління Нацполіції в Черкаській області після передачі чергової інформації та одержання за неї 2000 доларів США. Пізніше за результатами проведення судових експертиз було повідомлено про підозру діючому працівнику ГУ НП в Черкаській області.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за оперативного супроводження відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ України в Черкаській області.
За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора до суду скерований обвинувальний акт стосовно двох осіб за фактом порушення таємниці телефонних розмов.