  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    На Луганщині працівниця прокуратури стала колаборанткою

    Жінка у воєнний час допомагала ворогу - На Луганщині працівниця прокуратури стала колаборанткою
    Жінка у воєнний час допомагала ворогу
    фото з відкритих джерел

    Зрадниці України повідомлено про підозру

    Співробітниця Новопсковського відділу Старобільської окружної прокуратури пройшла співбесіду з представниками «ЛНР» окупаційної адміністрації РФ з метою переходу на сторону окупанта. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

    «Жінка надала згоду на добровільний вступ до лав новоствореної незаконної «структури» та присягла на вірність самопроголошеній «Луганській народній республіці». Таким чином підозрювана добровільно обійняла посаду в одному зі структурних підрозділів так званої «прокуратури Новопсковського району ЛНР», – йдеться у повідомленні.

    Наразі вирішується питання щодо винесення постанови про затримання підозрюваної з метою приводу у порядку ст. 615 КПК України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську, оперативний супровід – 3 управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

    Як вже відомо, в Енергодарі окупанти планують призначити «мером» депутата від ОПЗЖ. Колаборант буде відповідати за законом України вже найближчим часом.

    А ось ексмер Херсона відхрестився від участі у колабораціоністській «шайці». Через свою помічницю Володимир Сальдо сповістив, що його змусили ввійти до «комітету спасіння» імені Стремоусова.

    Нагадаємо, СБУ затримала сапера з терористичного угруповання «Сомалі». Він стверджує, що тікав від війни.

    Днями у Києві затримали Онуфрія з Московського патріархату за допомогу окупантам. Раніше поліція зловила у Києві російського диверсанта.

    Читайте також: НАЗК створив реєстр зрадників. У ньому вже 245 осіб
    Теги: росія окупанти прокуратура Луганщина війна Україна колабораціонізм окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Луганщині працівниця прокуратури стала колаборанткою