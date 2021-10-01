Прокурка-зрадниця Поклонська відмовляється повертатися в окупований Крим

Російська колаборантка вважає, що «не вписується» у нові реалії півострову

Заступниця голови комітету Держдуми Росії з міжнародних справ, а в минулому – колишня «прокурорка» окупованого Криму Наталія Поклонська не хоче повертатися до Криму. Про це вона розповіла в інтерв'ю радіо «Комсомольська правда».

Зазначимо, що колаборантка не потрапила до наступного складу Державної Думи РФ.

Під час інтерв’ю Поклонська пригадала свої ж колишні слова, що якщо вона і повернеться до Криму, то тільки прокуроркою.

«Звичайно ж, якщо керівник прийме рішення відповідне, я його не обговорюю, це рішення. Але моє бажання – ні, я не хочу повертатися до Криму. Там все вже якось працює по-своєму. І я в це «по-своєму» не вписуюся», – зазначила прокурорка-зрадниця.

Також Наталія Поклонська пояснила, що офіційно перестане бути депутаткою після першого засідання Держдуми нового скликання, яке, як очікується, має відбутися 12 жовтня.

Раніше повідомлялося, що, імовірно, Поклонська обійме посаду посла Росії в Республіці Кабо-Верде, розташованої на островах Зеленого Мису. Сама Поклонська пояснила, що коментувати її можливе призначення передчасно.

Також нагадаємо, раніше колишня «прокурорка» окупованого Криму заявила, що перехворіла Covid-19. Під час хвороби вона стала свідком недопрацювань у сфері російської системи охорони здоров'я.

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