На Львівщині знайшли старовиний меч, якому понад 1500 років (відео)

На знахідку натрапили під час будівництва дороги

На знахідку натрапили під час будівництва дороги

Аархеологи очікують на ще більш сенсаційні знахідки на Львівщині

Меч, який пролежав у землі понад півтори тисячі років, знайшли працівники Рятівної археологічної служби біля села Малі Підліски. Про це повідомили у пресслужбі археологічної служби.

Виявити знахідку вдалось під час розвідок на місці проєктованого будівництва Північної об’їзної Львова.

Це перший етап археологічних досліджень, а після старту повномасштабних робіт археологи очікують на ще більш сенсаційні знахідки.

Знайдено матеріальні зразки ямної культури, скіфського часу, салтівської культури та половців. На Львівщині – це знахідки пшеворської культури.

Нагадаємо, в Ізраїлі археологи знайшли важливу реліквію – написи, що складаються із попередників сучасних букв.

На уламку посудини, якій 3450 років, можна розпізнати букви, що свідчать про перехід від образної мови ієрогліфів до абстрактних, практичніших букв алфавіту. Водночас знахідка підкріплює припущення, що Південний Левант був центром розвитку алфавіту.