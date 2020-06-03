На Черкащині затримали польського шахрая, який переховувався більше 10 років



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Поліція затримала іноземця, який понад десять років розшукувався поліцією Республіки Польща

Іноземець працював на одному з місцевих сільськогосподарських товариств

У Черкаській області затримали громадянина Польщі, який понад десять років розшукувався у Польщі за вчинення шахрайства.

Про це повідомили в обласному управлінні поліції.

Іноземець оселився на території Драбівського району, працював на одному з місцевих сільськогосподарських товариств.

Його затримали поліцейські Черкащини, після надходження до поліції області інформації про те, що чоловік перебуває в розшуку.

Крім того, за наявною інформацією, судом міста Лобез Республіки Польща його вже визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених статтею 286 параграфом 1 Кримінального кодексу Республіки Польща та призначено покарання у вигляді трьох років та одного місяця позбавлення волі.

На даний час вживаються заходи щодо екстрадиції затриманого.