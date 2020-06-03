Заворушення у США. Сусід загиблого темношкірого розкрив деталі його затримання поліцією



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Джорд Флойд був затриманий 25 травня після того, як продавець супермаркету запідозрив, що чоловік розплатився з ним підробленою купюрою

Сусід Флойда заявив, що померлий був чесною людиною і якщо він спробував розплатитися підробленою купюрою, це було ненавмисно

46-річний афроамериканець Джордж Флойд, який помер після затримання в Міннеаполісі, міг не знати, що розплатився в супермаркеті підробленою 20-доларовою купюрою. Деталі арешту розкрив його сусід Елвін Манаго. Про це повідомляє Daily Mail.

За словами 55-річного чоловіка, Флойд був чесною людиною. «Я ніколи не знав про підроблені гроші Флойда і якщо він спробував розплатитися такою купюрою, це було ненавмисно», - вважає Манаго.

Сусід загиблого чорношкірого також здивувався, що співробітники супермаркету не повідомили Флойду, що купюра - фальшивка. «Вони всі знали його, він був постійним клієнтом», - додав Манаго.

Джорд Флойд був затриманий 25 травня після того, як продавець супермаркету запідозрив, що чоловік розплатився з ним підробленою купюрою. Один з поліцейських притиснув шию 46-річного афроамериканця до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

Після смерті Флойда в десятках американських міст почалися масові протести проти поліцейського свавілля. У деяких випадках вони супроводжуються заворушеннями, сутичками з поліцією, грабежами, мародерством і погромами.

За кілька останніх днів на фоні заворушень поліція в США затримала щонайменше 1 669 людей в 22 містах, причому майже третину з них – в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп направив у Міннеаполіс понад 500 солдатів Національної гвардії.

Протягом ночі біля Білого дому тривали протести у зв’язку з загибеллю афроамериканця у місті Міннеаполіс, штат Міннесота, 25 травня.

Вночі мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей оголосив у місті режим надзвичайної ситуації на 72 години.

Також у Портленді запровадили надзвичайний стан.

До слова, офіцеру американської поліції Дереку Човіну, який брав участь у смертельному затриманні афроамериканця Джорджа Флойда, пред’явили звинувачення у вбивстві третього ступеня (вбивство з необережності).

Учасники масових протестів у Міннеаполісі (Міннесота, США) в ніч проти п’ятниці підпалили поліційну дільницю, де служили офіцери, яких звинувачують у причетності до загибелі Флойда.

Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей заявив, що четверо поліцейських, причетних до інциденту, були звільнені. Це не перший випадок масових заворушень у США внаслідок жорстких дій поліції щодо афроамериканців.