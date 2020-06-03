У Тернопільському центрі екстреної медичної допомоги стався спалах коронавірусу
У Тернопільській області всього підтвердили 1200 випадків коронавірусуУ Тернополі коронавірус підтвердили у 18 працівників Центру екстреної медичної допомоги.
Про це повідомив мер Тернополя Сергій Надал у Facebook.
«Підстанцію тимчасово закрили. Прошу тернополян з розумінням поставитися до цієї ситуації. Ця підстанція підпорядковується області, але знаходиться в Тернополі і працюють там у більшості тернополяни», - сказав він.
За словами мера, у зв'язку з цією ситуацією час проїзду бригади екстреної медичної допомоги може бути довше.
«Черговий спалах показує нам, що епідемія ще не минула. Тому я дуже прошу подбати про себе та близьких», - сказав міський голова.
Нагадаємо, що всього в Тернопільській області підтвердили 1200 випадків коронавірусу.
Всього з початку пандемії коронавірус виявили у 4785 українських медиків.
Нагадаємо, українцям послабили карантин з 5 червня.
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