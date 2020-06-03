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    У Тернопільському центрі екстреної медичної допомоги стався спалах коронавірусу

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    У Тернопільському центрі екстреної медичної допомоги стався спалах коронавірусу - У Тернопільському центрі екстреної медичної допомоги стався спалах коронавірусу
    У Тернопільському центрі екстреної медичної допомоги стався спалах коронавірусу

    У Тернопільській області всього підтвердили 1200 випадків коронавірусу

    У Тернополі коронавірус підтвердили у 18 працівників Центру екстреної медичної допомоги.

    Про це повідомив мер Тернополя Сергій Надал у Facebook.

    «Підстанцію тимчасово закрили. Прошу тернополян з розумінням поставитися до цієї ситуації. Ця підстанція підпорядковується області, але знаходиться в Тернополі і працюють там у більшості тернополяни», - сказав він.

    За словами мера, у зв'язку з цією ситуацією час проїзду бригади екстреної медичної допомоги може бути довше.

    «Черговий спалах показує нам, що епідемія ще не минула. Тому я дуже прошу подбати про себе та близьких», - сказав міський голова.

    Нагадаємо, що всього в Тернопільській області підтвердили 1200 випадків коронавірусу.

    Всього з початку пандемії коронавірус виявили у 4785 українських медиків.

    Нагадаємо, українцям послабили карантин з 5 червня.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      24823
    • Хворіють
      13648
    • Одужали
      10440
    • Померли
      735
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    Тернопіль епідемія Сергій Надал час коронавірус
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