У Тернопільському центрі екстреної медичної допомоги стався спалах коронавірусу



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У Тернопільському центрі екстреної медичної допомоги стався спалах коронавірусу

У Тернопільській області всього підтвердили 1200 випадків коронавірусу

У Тернополі коронавірус підтвердили у 18 працівників Центру екстреної медичної допомоги.

Про це повідомив мер Тернополя Сергій Надал у Facebook.

«Підстанцію тимчасово закрили. Прошу тернополян з розумінням поставитися до цієї ситуації. Ця підстанція підпорядковується області, але знаходиться в Тернополі і працюють там у більшості тернополяни», - сказав він.

За словами мера, у зв'язку з цією ситуацією час проїзду бригади екстреної медичної допомоги може бути довше.

«Черговий спалах показує нам, що епідемія ще не минула. Тому я дуже прошу подбати про себе та близьких», - сказав міський голова.

Нагадаємо, що всього в Тернопільській області підтвердили 1200 випадків коронавірусу.

Всього з початку пандемії коронавірус виявили у 4785 українських медиків.

Нагадаємо, українцям послабили карантин з 5 червня.

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