На Чернігівщині чоловік кинувся під російський танк, щоб зупинити його (відео)

Житель Чернігівщини намагався голіруч зупинити російський танк

На Чернігівщині місцеві жителі кидаються під колеса танків, щоб зупинити ворога. Відповідне відео оприлюднили жителі міста Бахмач Чернігівської області.

На відео чоловік хоче зупинити російський танк і кидається під нього. Танк зупинився і чоловіка забрали місцеві жителі.

За інформацією місцевих жителів, колона з 50 ворожих танків рухається з Бахмача до Ніжина.

Нагадаємо, Чернігівська обласна держадміністрація повідомила, що путінська армія обстрілює місто з «Градів».

Також, 25 лютого у Чернігові російські окупанти обстріляли СБУ.

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