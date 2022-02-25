У Чернігові російські окупанти обстріляли СБУ. Що відбувається в місті (відео)

У передмісті Чернігова знову тривають активні бої ЗСУ із російськими військовими

У будівлю обласного управління Служби безпеки України у Чернігові потрапили два снаряди. Нині будівля горить. Про це у коментарі Суспільному підтвердили в обласному управлінні ДСНС.

У передмісті Чернігова знову тривають активні бої ЗСУ із російськими військовими. Частина окупаційних військ обійшла місто і рушила у бік Києва та Ніжина. Про це повідомляє мер Чернігова Владислав Атрошенко у Facebook.

«Велика кількість бронетехніки та особового складу пішли в обхід Чернігова на Київ та Ніжин. Чернігівські підрозділи збройних сил дають гідну відповідь ворогові», – написав мер.

Раніше російські військові обстріляли Ворзель на Київщині та влучили в дитячий будинок, у якому перебувало 50 дітей.