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    У Чернігові російські окупанти обстріляли СБУ. Що відбувається в місті (відео)

    У Чернігові російські окупанти обстріляли СБУ. Що відбувається в місті (відео)
    фото: скріншот відео

    У передмісті Чернігова знову тривають активні бої ЗСУ із російськими військовими

    У будівлю обласного управління Служби безпеки України у Чернігові потрапили два снаряди. Нині будівля горить. Про це у коментарі Суспільному підтвердили в обласному управлінні ДСНС.

    У передмісті Чернігова знову тривають активні бої ЗСУ із російськими військовими. Частина окупаційних військ обійшла місто і рушила у бік Києва та Ніжина. Про це повідомляє мер Чернігова Владислав Атрошенко у Facebook.

    «Велика кількість бронетехніки та особового складу пішли в обхід Чернігова на Київ та Ніжин. Чернігівські підрозділи збройних сил дають гідну відповідь ворогові», – написав мер.

    Раніше російські військові обстріляли Ворзель на Київщині та влучили в дитячий будинок, у якому перебувало 50 дітей.

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    Теги: Росія окупанти СБУ ДСНС військові Чернігів будинок Владислав Атрошенко
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    У Чернігові російські окупанти обстріляли СБУ. Що відбувається в місті (відео)