У Чернігові російські окупанти обстріляли СБУ. Що відбувається в місті (відео)
У передмісті Чернігова знову тривають активні бої ЗСУ із російськими військовими
У будівлю обласного управління Служби безпеки України у Чернігові потрапили два снаряди. Нині будівля горить. Про це у коментарі Суспільному підтвердили в обласному управлінні ДСНС.
У передмісті Чернігова знову тривають активні бої ЗСУ із російськими військовими. Частина окупаційних військ обійшла місто і рушила у бік Києва та Ніжина. Про це повідомляє мер Чернігова Владислав Атрошенко у Facebook.
«Велика кількість бронетехніки та особового складу пішли в обхід Чернігова на Київ та Ніжин. Чернігівські підрозділи збройних сил дають гідну відповідь ворогові», – написав мер.
Раніше російські військові обстріляли Ворзель на Київщині та влучили в дитячий будинок, у якому перебувало 50 дітей.