Наслідки нічних боїв на Берестейській (фото, відео)

Берестейський міст не підірвано, багато пошкоджень на вулицях

У столиці знешкоджують диверсійні групи, а російських військ у Києві немає, повідомляє міський голова Кличко.

Як повідомляє кореспондентка Суспільного, внаслідок боїв в районі метро Берестейська залишилося багато снарядів, а також рештків загиблих.

На місці зараз працюють українські військові.

Раніше у Держспецзв'язку повідомили, що російські військові завдають ушкоджень цивільній інфраструктурі у Києві та області.

За даними МВС, усього за ніч постраждали близько 40 таких об'єктів.

Берестейський міст не підірвано, багато пошкоджень на вулицях (фото Суспільне)

Нагадаємо, вранці у центральній частині Києва чути перестрілки, йдуть вуличні бої. Проте вибухів чи важких боїв важкої техніки вже не відбувається.

Найзапекліше протистояння всю ніч тривало на західному та південному напрямках столиці.

Ворог наступав до центру проспектом Перемоги. Військові злочинці РФ атакували військову частину біля метро Берестейська. Там розташована 101-ша окрема бригада охорони Генерального Штабу імені генерал-полковника Геннадія Воробйова – елітне з'єднання ЗСУ, яке підковується безпосередньо начальнику Головного командного центру Збройних Сил України.

Війна з російськими окупантами триває третю добу. Минулої ночі, уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а.

Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.