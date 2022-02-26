Російські окупанти обстріляли Чернігів з «Градів»

Є інформація, що росіяни з літаків можуть скидати міни та вибухові пристрої, у тому числі замасковані під дитячі іграшки, телефони, та інші цінні предмети

Є інформація, що росіяни з літаків можуть скидати міни та вибухові пристрої, у тому числі замасковані під дитячі іграшки, телефони, та інші цінні предмети

У місті горить багатоповерхівка

Чернігівська обласна держадміністрація повідомила, що путінська армія обстрілює місто з «Градів». Про це йдеться у повідомленні ОДА.

На вулиці Белова у Чернігові помітили, як горить квартира на верхніх поверхах багатоповерхівки.

Також, за даними «Суспільного», в обласній лікарні вибиті шибки: у хірургічному корпусі, старій котельні та в харчоблоці повилітали вікна, які були в дерев'яних рамах. Металопластикові вистояли.

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус закликав населення міста, яке не бере участі у загонах тероборони та обороні міста, сховатися в укриття, а за неможливості — перебувати вдома.

«Є інформація, що росіяни з літаків можуть скидати міни та вибухові пристрої, зокрема замасковані під дитячі іграшки, телефони, та інші цінні предмети... Російська армія, ймовірно, буде повторювати ракетні обстріли, обстріли з «Градів» Чернігова, зокрема житлових кварталів», ㅡ йдеться у повідомленні.

Водночас Оперативне командування «Північ» повідомило, що пообіді в районі Городні на Чернігівщині ЗСУ завдали ракетного удару по колоні противника. У результаті підрозділи армії РФ зазнали втрат: знищено близько 20 одиниць техніки, великі втрати особового складу, багато поранених.

Нагадаємо, 25 лютого у Чернігові російські окупанти обстріляли СБУ.

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