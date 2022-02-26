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    Події в Україні

    Російські окупанти обстріляли Чернігів з «Градів»

    Є інформація, що росіяни з літаків можуть скидати міни та вибухові пристрої, у тому числі замасковані під дитячі іграшки, телефони, та інші цінні предмети - Російські окупанти обстріляли Чернігів з «Градів»
    Є інформація, що росіяни з літаків можуть скидати міни та вибухові пристрої, у тому числі замасковані під дитячі іграшки, телефони, та інші цінні предмети
    скріншот з відео

    У місті горить багатоповерхівка

    Чернігівська обласна держадміністрація повідомила, що путінська армія обстрілює місто з «Градів». Про це йдеться у повідомленні ОДА.

    На вулиці Белова у Чернігові помітили, як горить квартира на верхніх поверхах багатоповерхівки.

    Також, за даними «Суспільного», в обласній лікарні вибиті шибки: у хірургічному корпусі, старій котельні та в харчоблоці повилітали вікна, які були в дерев'яних рамах. Металопластикові вистояли.

    Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус закликав населення міста, яке не бере участі у загонах тероборони та обороні міста, сховатися в укриття, а за неможливості — перебувати вдома.

    «Є інформація, що росіяни з літаків можуть скидати міни та вибухові пристрої, зокрема замасковані під дитячі іграшки, телефони, та інші цінні предмети... Російська армія, ймовірно, буде повторювати ракетні обстріли, обстріли з «Градів» Чернігова, зокрема житлових кварталів», ㅡ йдеться у повідомленні.

    Водночас Оперативне командування «Північ» повідомило, що пообіді в районі Городні на Чернігівщині ЗСУ завдали ракетного удару по колоні противника. У результаті підрозділи армії РФ зазнали втрат: знищено близько 20 одиниць техніки, великі втрати особового складу, багато поранених.

    Нагадаємо, 25 лютого у Чернігові російські окупанти обстріляли СБУ.

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    Теги: Росія окупанти СБУ ЗСУ армія війна обстріл укриття Чернігів будинок місто квартира
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    Російські окупанти обстріляли Чернігів з «Градів»