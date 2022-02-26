Злочин проти людяності: адвокат зафільмував обстріляний будинок на Київщині (відео)

Окупанти випустили ракету в житловий будинок

Український правник задокументував злочин російських окупаційних військ. Чоловік, котрий назвався «адвокат Чудовський», зняв на відео будинок у Ворзелі на вулиці Квітковій, 33. Це багатоквартирний дім, котрий було зруйновано авіаударом.

«Дім, якому завдано авіаудару з боку окупантів, випустили ракету в жилий будинок, не розташований у зоні бойових дій чи біля військових об’єктів», – пояснив адвокат.

Правник також наголосив, що це злочин проти людяності. Він пообіцяв зв’язатися з жителями будинку та звертатися у міжнародні судові інституції.

Раніше очільник Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко написав своєму колезі з Республіки Білорусь надіслав офіційний лист, в якому наголосив, що Білорусь веде війну проти України разом з Росією.

Звернення завершується словами «Ми переможемо! Будьте ви прокляті, тварюки! С презирством!».