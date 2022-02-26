Павло Зібров дав загрозливу обіцянку Путіну (відео)

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Український співак закликав українців боронити рідну землю

Павло Зібров, народний артист України, вірить в наш народ, ЗСУ, тероборону та перемогу над окупантом.

Він записав відео, де закликав українців боронити рідну землю.

«Україна переможе. Вся надія на кожного з вас, особливо на нашу українську армію. Хлопці і дівчата − народ України з Вами!».

А для Путіна співак приготував особливу обіцянку:

«Я принесу тобі дві квіточки на могилку», без жартів сказав Павло Зібров.

Нагадаємо, американська поп-зірка Мадонна підтримала Україну, розмістивши на своїй сторінці в Instagram вражаюче відео, де Путін порівнюється з Гітлером, а також показані страшні кадри результатів вторгнення Росії в Україну – зруйновані будинки, колони ворожих танків, закривавлені люди.

Нагадаємо, що російський музикант Андрій Макаревич на своїй сторінці у Facebook поставив риторичне питання до очільника РФ Володимира Путіна, засудивши його дії в Україні.