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    Павло Зібров дав загрозливу обіцянку Путіну (відео)

    Віримо в армію! Допомагаємо їй! - Павло Зібров дав загрозливу обіцянку Путіну (відео)
    Віримо в армію! Допомагаємо їй!
    скріншот з відео

    Український співак закликав українців боронити рідну землю

    Павло Зібров, народний артист України, вірить в наш народ, ЗСУ, тероборону та перемогу над окупантом.

    Він записав відео, де закликав українців боронити рідну землю.

    «Україна переможе. Вся надія на кожного з вас, особливо на нашу українську армію. Хлопці і дівчата − народ України з Вами!».

    А для Путіна співак приготував особливу обіцянку:

    «Я принесу тобі дві квіточки на могилку», без жартів сказав Павло Зібров.

    Нагадаємо, американська поп-зірка Мадонна підтримала Україну, розмістивши на своїй сторінці в Instagram вражаюче відео, де Путін порівнюється з Гітлером, а також показані страшні кадри результатів вторгнення Росії в Україну – зруйновані будинки, колони ворожих танків, закривавлені люди.

    Нагадаємо, що російський музикант Андрій Макаревич на своїй сторінці у Facebook поставив риторичне питання до очільника РФ Володимира Путіна, засудивши його дії в Україні.

    Теги: ЗСУ Україна артист співак Павло Зібров
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    Павло Зібров дав загрозливу обіцянку Путіну (відео)