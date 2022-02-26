Павло Зібров дав загрозливу обіцянку Путіну (відео)
Український співак закликав українців боронити рідну землю
Павло Зібров, народний артист України, вірить в наш народ, ЗСУ, тероборону та перемогу над окупантом.
Він записав відео, де закликав українців боронити рідну землю.
«Україна переможе. Вся надія на кожного з вас, особливо на нашу українську армію. Хлопці і дівчата − народ України з Вами!».
А для Путіна співак приготував особливу обіцянку:
«Я принесу тобі дві квіточки на могилку», без жартів сказав Павло Зібров.
Нагадаємо, американська поп-зірка Мадонна підтримала Україну, розмістивши на своїй сторінці в Instagram вражаюче відео, де Путін порівнюється з Гітлером, а також показані страшні кадри результатів вторгнення Росії в Україну – зруйновані будинки, колони ворожих танків, закривавлені люди.
Нагадаємо, що російський музикант Андрій Макаревич на своїй сторінці у Facebook поставив риторичне питання до очільника РФ Володимира Путіна, засудивши його дії в Україні.