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    Туреччина закрила прохід російських військових кораблів через Босфор

    Туреччина закрила прохід російських військових кораблів через Босфор
    фото з відкритих джерел

    Зеленський подякував Ердогану за закриття проходу

    Президент України Володимир зеленський повідомив про те, що Туреччина закрила прохід для російських військових кораблів через Босфорську протоку.

    Раніше «Главком» повідомив, що у питанні відключення Росії від SWIFT визначилась й Угорщина: вона готова підтримати санкції.

    Нагадаємо, європейські країни починають схилятися до повного відключення Росії від системи SWIFT.

    Дмитро Кулеба увечері 25 лютого після розмови зі своїм італійським колегою Луїджі Ді Майо повідомив, що Італія підтримає відключення Росії від SWIFT. Водночас Угорщина на даний час не підтримує це рішення.

    Президент України Володимир Зеленський повідомив після телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном, що він підтримує відключення Росії від SWIFT.

    Сьогодні, 26 лютого, Кіпр підтримав відключення РФ від SWIFT.

    Зазначимо, президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що поки в рамках санкцій США проти Росії за напад на Україну Москву не відключатимуть від міжнародної платіжної системи SWIFT. На цьому наголосив американський президент під час пресконференції 24 лютого.

    SWIFT – високобезпечна платіжна мережа, яка з’єднує тисячі фінансових установ по всьому світу. Вилучення Росії з SWIFT зробить майже неможливим для фінансових установ пересилання грошей в країну або за її межі. Це серйозно вплине на російський бізнес з іноземними клієнтами і може завдати реальної шкоди економіці країни.

    Станом на сьогодні кредитний рейтинг Росії знизився до «сміттєвого».

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    Теги: Туреччина Чорне море Володимир Зеленський Україна президент море
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    Туреччина закрила прохід російських військових кораблів через Босфор