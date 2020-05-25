На Чернігівщині фельдшера військової частини засудили за торгівлю канабісом



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Зловмисника затримали слідчі ГУНП Чернігівської області

Зловмисник отримав 6 місяців арешту

За торгівлю канабісом арештовано фельдшера військової частини. Про це повідомляє військова прокуратура Чернігівського гарнізону.

«25.05.2020 року Деснянським районним судом м. Чернігова за публічного обвинувачення військової прокуратури Чернігівського гарнізону Центрального регіону України завершено судовий розгляд за обвинуваченням старшого сержанта ЗСУ, фельдшера медичного пункту однієї з військових частин, дислокованої на Чернігівщині», - інформують у прокуратурі.

У повідомленні зазначено, що вказаний медичний працівник військової частини у березні 2020 неодноразово здійснював купівлю і продаж із корисливих мотивів цивільній особі в м. Чернігові особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу. 03.03.2020 під час останньої оборудки зловмисника затримали слідчі ГУНП Чернігівської області за процесуального керівництва військової прокуратури Чернігівського гарнізону.

У ході санкціонованого судом обшуку, проведеного за місцем мешкання затриманого військовослужбовця, виявлено інші наркотичні засоби та предмети, спеціально пристосовані для вживання наркотиків.

Суд узяв до уваги докази військової прокуратури та визнав обвинуваченого винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Фельдшера-наркоторгівця засуджено до 6 місяців арешту з утриманням на гауптвахті Чернігівського зонального відділу ВСП, резюмували в прокуратурі.