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    Події в Україні

    Банда відправляла бездомних людей в рабство на ферму в Одеській області

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    <p>За торгівлю людьми судитимуть банду з Дніпропетровщини</p> - Банда відправляла бездомних людей в рабство на ферму в Одеській області

    За торгівлю людьми судитимуть банду з Дніпропетровщини

    Упродовж двох років злочинці вербували людей

    Прокуратура Дніпропетровської області скерувала до суду обвинувальний акт щодо

    трьох учасників організованої злочинної групи, які підбирали бездомних людей і відправляли їх у рабство на ферму в Одеській області. Про це повідомила пресслужба прокуратури Дніпропетровської області.

    «Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані особи у період з 2017 по 2019 роки шляхом обману здійснювали вербування громадян (як правило безпритульних), використовуючи їх уразливий стан, для подальшої трудової експлуатації на території Одеської області», – йдеться у повідомленні.

    Під час проведення слідчих дій правоохоронними органами виявлено 11 осіб, які незаконно утримувались та працювали на сільгоспугіддях однієї з агрофірм в Одеській області.

    Наразі триває судовий розгляд кримінального провадження.

    Нагадаємо, співробітники столичної поліції задокументували діяльність злочинної групи з чотирьох осіб, яка протягом 2015-2016 років вербувала мешканців Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областей на роботу в Російську Федерацію. Набір охочих відбувався через сайти оголошень та в офісах, де збирали анкетні дані претендентів і готували їх до відправлення до сусідньої держави.

    прокуратура банда Дніпропетровщина торгівля людьми
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