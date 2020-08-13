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    На Чернігівщині «миші з'їли» 600 тонн зерна Держрезерву

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    За фактом недостачі зерна врожаю 2019 року антикорупційне бюро провело обшук у філії «Хлібна база №83»

    На Чернігівщині в місті Бобровиця зі складів Державної продовольчо-зернової компанії України (ДПЗКУ) зникло 600 тонн зерна торішнього врожаю.

    Про це повідомив agropolit.

    «Зі складів Державної продовольчо-зернової компанії в Чернігівській області зникло 600 тонн зерна. У компанії повідомляють, що недостачу виявили після інвентаризації залишків зернових і відразу повідомили в НАБУ», - йдеться в повідомленні.

    Відзначається, що за фактом недостачі зерна врожаю 2019 року НАБУ 5 серпня провело обшук у філії «Хлібна база №83». Закупівля зерна ДПЗКУ поки що припинена.

    Зерно якої саме культури зникло - не вказано.

    Раніше в червні повідомлялося, що аудит Держрезерву виявив недостачу зерна на суму понад 800 млн гривень.

    обшук НАБУ зерно
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