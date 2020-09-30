На Чернігівщині школярки влаштували танці біля пам'ятника загиблим на Донбасі



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16-річним підліткам загрожує штраф від 51 до 119 грн або громадські роботи від 40 до 60 годин, або адміністративний арешт до 15 діб

Поліція знайшла відео їхнього танцю в інтернеті та склала адмінпротоколи

Четверо школярок із селища Талалаївка на Чернігівщині станцювали тверк біля пам'ятника загиблим воїнам у війні на Донбасі. Відео виклали 29 вересня в одному з телеграм-каналів Чернігова.

Поліція знайшла відео їхнього танцю в інтернеті та склала адмінпротоколи. «Тепер дівчатам та їхнім батькам загрожує штраф», – повідомляє поліція Чернігівської області.

«16-річним підліткам загрожує штраф від 51 до 119 грн або громадські роботи від 40 до 60 годин, або адміністративний арешт до 15 діб. Іншим двом дівчат 13 років, тому за них відповідатимуть батьки. Вони заплатять від 850 до 1700 грн штрафу. Протоколи направили до суду, який обере покарання», – зазначили у поліції.

За словами очільника «Талалаївської спілки учасників АТО» Богуслава Борсука, він не проти танців, але не в такому місці. Згодом він виклав відео школярок біля цього ж пам'ятника, але вже з вибаченнями.

Правоохоронці поінформували, що ювенальний поліцейський провів профілактичну роботу з адміністрацією школи, де навчають підлітки, та учнями, а «Талалаївська спілка учасників АТО» запланувала зустрічі з вчителями та проведення додаткових класних годин для патріотичного виховання.