  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві запрацювало соціальне таксі для дітей з інвалідністю

    • Розсилка
    Наразі як соціальне таксі використовується 12 автомобілів - У Києві запрацювало соціальне таксі для дітей з інвалідністю
    Наразі як соціальне таксі використовується 12 автомобілів

    До кінця року проєкт працюватиме в пілотному режимі

    У Києві запустили пілотний проєкт соціального таксі для перевезення дітей з інвалідністю до реабілітаційних центрів, медичних шкіл, спеціальних навчальних закладів. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда.

    «Це унікальний проєкт не тільки в Києві, а й в Україні. І норм, стандартів, як це має працювати, також немає. Саме тому проєкт працюватиме в пілотному режимі. Щоб зрозуміти потребу, кількість годин, розробити якісну логістику. У нас майже 12 тисяч дітей з інвалідністю. З них – близько 5 тисяч потребує послуги соціального таксі. Поки що соцтаксі буде перевозити 170 дітей з інвалідністю. Це діти, які мають рухові порушення, ментальні, тобто ті, через які вони не можуть пересуватися у громадському транспорті. За місяць ми підіб’ємо попередні підсумки та хочемо вже закласти послугу соціального таксі в міський бюджет на наступний рік і розширити кількість дітей-учасників проекту», – зазначила Хонда.

    Вона додала, що проєкт у режимі «пілота» буде працювати до нового року.

    Також складність реалізації проєкту полягає в тому, що ринок виявився не готовим для надання такої послуги. Перевезення відбуваються силами комунальної організації «Київмедспецтранс», яка переобладнала автомобілі швидкої медичної допомоги спеціально під транспортування людей з інвалідністю. Також під час перевезення із дитиною перебуває супроводжуюча особа. Персонал таксі навчений надавати першу домедичну допомогу та має в наявності відповідний набір ліків.

    Наразі використовується 12 автомобілів: 10 седанів і 2 карети, які обладнані спеціальними кріпленнями для крісел колісних. Також є кілька резервних автомобілів, які за необхідності можуть вийти на маршрути. 

    Реалізація послуги відбувається у відповідності до міжнародних стандартів та європейських практик.

    таксі Київ діти соціум КМДА
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies