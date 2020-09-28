  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Вікторія Різниченко
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Наркокультура у дитячому середовищі, або Що співають українські дітлахи

    • Вікторія Різниченко

      Журналіст

    • Розсилка
    Наркокультура у дитячому середовищі, або Що співають українські дітлахи

    Небезпека хитрує та маскується, але не перестає вбивати

    Одразу хочу сказати, що я не ханжа, не ЗОЖниця, не живу в країні рожевих поні. Саме тому й помітила цю тенденцію, та хочу звернути увагу інших. І ще одне - мовне питання тут ні до чого, адже просто списати все на «свинособачу» - не вихід.

    Тож, до діла. Зараз я із дітьми відпочиваю у  санаторії сімейного типу. Із дітками тут працюють чудові дівчата-аніматори, які щовечора проводять конкурси і танці. І все би прекрасно, але.

    Я просто очманіла, коли побачила, як натовп дітлахів віком від 2 до 10 років разом з аніматорками радо витанцьовують під шедевр Пірожкова: «И вырвались на волю танцы под алкоголем...» При чому, виконують завчені рухи, явно не вперше, та ще й підспівують. І батьки підспівують, посміхаються. Хоча вони-то точно в курсі, що пісня - про типовий набуханий двіж, який ніколи не закінчується нічим хорошим.

    Я почала прислухатися далі. Деякі моменти мені довелося гуглити, адже я далека від клубної культури, і чим там зараз закидуються, не дуже знаю.

    Тож, далі про те, у що «не врубається» майже ніхто із батьків.

    Ось вам мила дитяча пісенька Мії Бойко: «Адидас, ананас, вот полоски - три, два, раз!» Пісня про кросівки? Ага, щас. Що перед вживанням розкладають на «полоски»? Ми всі приблизно знаємо. «Адідас» - жаргонна назва однієї із цих речовин, «ананас», скоріше за все, якесь місцеве арго тої ж семантики.

    У тої ж Мії є не менш весела пісенька «Ем-енд-емс» - дітки просто в захваті. Звучить вона так: «Разноцветные таблетки, но это лишь конфетки, от них кайфуют детки, их тянет танцевать». Ну, точно ж про цукерки. До речі, там іще шикарний приспів: «Прилетай как самурай, и меня завоевАй». Ааааа! Завоєвай! Моє серце філолога стікає кров'ю, але зараз мова все ж не про граматику.

    А ще днями був День Нептуна. Аніматори грали якусь примітивну дитячу п'єсу, де одним із героїв був Крокодил. Вгадайте, яку він пісеньку співав? «Я крокодил, крокожу, и буду крокодить». Дітлахи раділи й танцювали, моя молодша вирішила, що то якийсь саундтрек із «Крокодила Гєни».

    Хто не в курсі, цей безсметний хіт виконує відомий у вузьких колах Стас Екстаз, а «крокодил» - це жаргонна назва дезоморфіну з групи опіоїдів. А знаєте, чому саме «крокодил»? Бо він вражає шкірну тканину, і ті, хто його приймає, вкриваються «лускою». До речі, смерть від нього сташна та дуже поширена серед вживаючих.

    Якщо хтось гадає, що я це все вигадую - погугліть, почитайте, послухайте інші твори цих «митців».

    Може здатися, що такі справи навіть на краще - наркопропаганда втрачає своє первісне значення, і сприймається просто як весела гецалка.

    Але біда в тому, що вже навіть моє покоління 30-ти річних батьків, здебільшого, гадки не мають, про що співають і підтанцьовують їхні дітки. А мине кілька років - і дітки, на відміну від нас, вже будуть в курсі. А ми - ні. А потім плакатимо: як же так, моє сонечко ніколи не цікавилось наркотиками?!

    Та вони вже з двох років слухають, як класно танцювати бухими та закидуватись кольоровими таблетками. Це у нас, дорослих, слух відняло.

    Пильнуймо. Небезпека хитрує та маскується, але не перестає вбивати.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    діти наркотики батьки небезпека
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Віталій Дейнега
    Віталій Дейнега

    Волонтер

    Володимир Литвин
    Володимир Литвин

    Ексголова Верховної Ради

    Дмитро Гудков
    Дмитро Гудков

    ексдепутат Держдуми РФ

    Сергій Корсунський
    Сергій Корсунський

    Директор Дипломатичної академії імені Генадія Удовенка при МЗС України, Надзвичайний та Повноважний Посол України

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies