На Чернігівщині склалася катастрофічна ситуація з питною водою

Колодязі пересихають через кліматичні зміни та неналежне поводження зі стічними водами

В Чернігівській області склалась катастрофічна ситуація із забезпеченням населення питною водою, а для розв'язання проблеми потрібне прийняття спеціальної програми. Про це за підсумками наради з даної проблематики повідомив відділ інформаційного забезпечення та зв'язків з громадськістю Чернігівської обласної ради.

«Якість питної води, а особливо у сільській місцевості, погіршується з кожним роком. У результаті кліматичних змін, неналежного поводження зі стічними водами та інших факторів знижується загальний рівень води, міліють водойми та пересихають колодязі. У селах, де ще кілька років тому люди не відчували проблем з водою, зараз вичерпуються ресурси підземних вод і ситуація катастрофічна», – йдеться у повідомленні.

Заступник голови обласної ради Дмитро Блауш доручив профільному департаменту ОДА терміново почати процес розробки обласної програми забезпечення жителів Чернігівщини питною водою.

На нараді зазначалося, що з огляду на масштабність проблеми для її розв’язання потрібен системний підхід із залученням народних депутатів, представників місцевих рад та обов'язковим врахуванням даних геодезії та статистики.

За підсумками зібрання у місцеві ради та громади направлять листи з пропозицією долучатись до ініціативи.

Зазначимо, що в інших регіонах України також катастрофічна ситуація з питною водою. Наприклад, в окупованому Криму. В Ялті питну воду подаватимуть лише двічі на день. Рішення прийняла місцева окупаційна «влада» через зниження водних запасів в Загорському і Щасливенському водосховищах, які забезпечують водою Велику Ялту.

В Криму пересох найбільший водоспад на півострові Учан-Су. Водоспад розташований в шести кілометрах на захід від Ялти на висоті 390 метрів над рівнем моря. 1 вересня стало відомо, що пересохли майже всі великі річки Криму. Згодом в окупованому Криму ще майже 30 поселень залишилися без води.