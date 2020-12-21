В окупованому Криму сталася аварія на водогоні

Водопостачальники вже третій день поспіль повідомляють про різні аварії на водогонах Сімферополя і цим пояснюють відсутність води у районах міста

У Сімферополі мешканці десятка вулиць залишились без води

На окупованому півострові у Сімферополі 20 грудня сталася чергова аварія на водогоні, у зв'язку з цим мешканці десятка вулиць залишилися без води. Про це повідомляє видання Крим.Реалії

Згідно з даними підприємства «Вода Криму», для жителів шести вулиць часткове постачання води мають відновити незабаром, а ще на чотирьох вулицях про відновлення роботи водопроводу поки не йдеться.

Варто зауважити, що водопостачальники вже третій день поспіль повідомляють про різні аварії на водогонах Сімферополя і цим пояснюють відсутність води у районах міста.

Нагадаємо, 17 грудня на своїй щорічній підсумковій пресконференції президент РФ Путін заявив, що проблеми з водою у Криму виникли через інфраструктуру, а загалом на півострові своєї води достатньо.

Як повідомлялося 14 грудня, в окупованій Ялті питну воду подаватимуть лише двічі на день. Рішення прийняла місцева окупаційна «влада» через зниження водних запасів в Загорському і Щасливенському водосховищах, які забезпечують водою Велику Ялту.

До слова, в окупованому Криму пересох найбільший водоспад на півострові Учан-Су. Водоспад розташований в шести кілометрах на захід від Ялти на висоті 390 метрів над рівнем моря. 1 вересня стало відомо, що пересохли майже всі великі річки Криму.

Згодом в окупованому Криму ще майже 30 поселень залишилися без води.

Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський не підтримує ідею відновлення подачі води в окупований Крим з материкової частини України.