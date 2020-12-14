В окупованій Ялті питну воду подаватимуть лише двічі на день

Вода в Ялті буде подаватися з 6:00 до 9:00 і з 18:00 до 21:00

З понеділка, 14 грудня, в окупованій Росією Ялті запрацює новий графік подачі питної води – її будуть подавати лише шість годин на добу.

Про це повідомляє РБК.

Так, вода в Ялті буде подаватися з 6:00 до 9:00 і з 18:00 до 21:00.

Рішення прийняла місцева окупаційна «влада» через зниження водних запасів в Загорському і Щасливенському водосховищах, які забезпечують водою Велику Ялту.

Так званий голова Криму Сергій Аксьонов також розпорядився скласти «світлофорні графіки» подачі води на випадок подальшого зменшення запасів води.

Як відомо, в окупованому Криму пересох найбільший водоспад на півострові Учан-Су. Водоспад розташований в шести кілометрах на захід від Ялти на висоті 390 метрів над рівнем моря.

1 вересня стало відомо, що пересохли майже всі великі річки Криму. Гідрометцентр попереджав, що регіону не варто розраховувати на сильні дощі для вирішення проблеми з водою через розташування в степовій зоні.

Згодом в окупованому Криму ще майже 30 поселень залишилися без води.

Раніше в окупованому Криму жителі села Мирне Сімферопольського району залишилися без централізованого водопостачання через виснаження свердловини.

У вересні ще один район окупованого Криму перейде на обмежувальні заходи подачі води. Йдеться про Алушту, селище Партеніт і село Малий Маяк на півдні півострова.

Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський не підтримує ідею відновлення подачі води в окупований Крим з материкової частини України.