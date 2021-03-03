До 8 березня «Укрпошта» випустить марки з оголеними жінками (фото)

На марках розмістили роботи Тараса Шевченка та Андрія Чебикіна

До Міжнародного жіночого дня 8 березня «Укрпошта» випустить серію марок «Її величність – жінка» в жанрі «ню». Про це повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський на своїй сторінці у Facebook.

Для марок використали роботи двох українських митців –Тараса Шевченка та сучасного українського художника Андрія Чебикіна.

«Так, ми настільки прозора для всіх компанія, що вирішили, що прийшов час відкрити для dас не лише нашу звітність та душу, а й тіло та випустити першу марку в цьому жанрі. А хто в нас є майстром та трендсеттером? А ось тут зради немає. У створенні цієї серії ми використовували роботи двох українських митців – Тараса Шевченка та сучасного українського художника Андрія Чебикіна, що звеличують жіночу силу та красу, дух та свободу», – розповів Смілянський.

На марках будуть зображені картини: «Одаліска» (1840 року) Тараса Шевченка та «Енергія ІІ» (1991 року) Андрія Чебикіна.

Тираж марок – 130 тисяч примірників, ціна – 9 грн. Також будуть випущені картки із цими зображеннями та конверти.

Нагадаємо, «Укрпошта» 23 лютого планувала вести в обіг поштові марки «Збройні сили України. Сухопутні війська». Із 2014 року Україна відмовилася від святкування. В українських воїнів з’явилося своє свято – День захисника України, яке відзначається 14 жовтня.

«День захисника Вітчизни» 23 лютого досі відзначається в Росії і ще кількох колишніх радянських республіках. У 2002 році російська Держдума ухвалила закон, згідно з яким це свято є днем військової слави Росії, і зробила його вихідним.

Реакція Збройних Сил України не забарилася – у Генштабі висловили рішучий протест цієї дати. Після гучного скандалу Смілянський переніс дату введення в обіг поштових марок «Збройні сили України. Сухопутні війська» на 14 березня.