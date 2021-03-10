Керівник «Укрпошти» організував екскурсію до корпоративного туалету (відео)

Ігор Смілянський пояснив намір позбутися офісу на Хрещатику застарілими вбиральнями і аварійними ліфтами

Генеральний директор ПАО «Укрпошта» Ігор Смілянський розмістив на своїй сторінці у Facebook відео зсередини головного офісу національного оператора поштового звʼязку на Хрещатику. В сюжеті керівник «Укрпошти» звертає увагу на неналежний стан будівлі, про намір продати яку він раніше неодноразово заявляв.

Зокрема за словами Ігоря Смілянського фасад будинку потребує робіт вартістю 10 млн гривень для того, щоб запобігти падінню оздоблювальної плитки.

Також ліфти у головному офісі «Укрпошти» виготовлені ще за часів Радянського Союзу і, як запевняє Смілянський, беруть пасажирів тільки на підйом.

Крім того, на останньому поверсі будинку на Хрещатику є актова зала площею 606 місць, яка не використовується за призначенням. Як можна помітити на відео, сцена та сидіння в цій залі демонтовані.

Також Ігор Смілянський показав туалет, яким користується керівництво компанії. Туалетну кабінку директор «Укрпошти» в сюжеті називає «коворкінгом, в якому народилося багато стратегічних ідей». Смілянський особливо наголошує на застарілу сантехніку в приміщенні, наголошуючи, що загалом для ремонту ліфтів, плитки та туалетів потрібно не менше 100 млн гривень.

«Краще цю будівлю продати, та вкласти мільярди, які ми отримаємо, в нові автівки, в ремонт відділень і кращий сервіс для всіх громадян», – пише Ігор Смілянський.

В коментарях під відео гендиректор «Укрпошти» пише, що орієнтиром при визначенні вартості будинку головпоштамту має стати вартість готелю «Дніпро», який було продано за 1,1 млрд гривень. Також Смілянський запевнив, що операційний зал головпоштамту продаватися не буде.

Як стало відомо раніше, держпідприємство «Укрпошта» у 2021 році збирається продати ряд своїх активів на загальну суму 350 мільйонів гривень. Йдеться про активи, на продаж яких впливатиме як попит ринку, так і власні потреби компанії. Серед активів – будівля Головпоштамту у центрі Києва.

За перше півріччя 2020 року «Укрпошта» отримала 42,7 мільйона гривень чистого прибутку. Раніше підприємство заявляло про отримання 1 мільярда гривень збитків від доставлення пенсій населенню у 2018 році.

Влітку минулого року раніше Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ розслідувати можливі зловживання генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського.

Нагадаємо, у фінансовому плані АТ «Укрпошта» в 2020 році вказувалось, що зарплата керівника підприємства складає 1 млн 866 тис. 808 грн на місяць.