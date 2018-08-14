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    На Дніпропетровщині правоохоронці виявили схованку з боєприпасами

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    <span>Фото: виявлені боєприпаси</span> - На Дніпропетровщині правоохоронці виявили схованку з боєприпасами
    Фото: Нацполіція
    Фото: виявлені боєприпаси

    У схованці було понад 8 кг вибухівки, а також 60 гранат РГД-5, Ф-1 та РГН із запалами

    У Дніпропетровській області поблизу села Зайцеве правоохоронці виявили схованку з боєприпасами. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіції України.

    Як зазначається, схованку з гранатами, вибухівкою та гранатометами виявили правоохоронці у лісосмузі у Дніпропетровській області.

    У схованці було понад 8 кг вибухівки, а також 60 гранат РГД-5, Ф-1 та РГН із запалами, крім того, правоохоронці виявили два реактивні протитанкові гранатомети, 6 пострілів до них, 12 димових шашок, а також 16 ящиків з патронами до різної зброї.

    Повідомляється, що про місцезнаходження арсеналу повідомив місцевий житель, який у лісосмузі збирав металобрухт й випадково виявив боєприпаси.

    Наразі за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

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