На Дніпропетровщині викрили банду, яка утримувала людей у трудовому рабстві



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Заробітчани працювали на полях в Апостолівському районі, не мали можливості вільно залишити місце роботи та були змушені майже задарма виконувати «чорні» роботи

На Дніпропетровщині банда із шести осіб підозрюються у вербуванні вразливих груп населення та утримування їх у трудовому рабстві.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Заробітчани працювали на полях в Апостолівському районі, не мали можливості вільно залишити місце роботи та були змушені майже задарма виконувати «чорні» роботи.

«Слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області спільно зі співробітниками управління боротьби з торгівлею людьми встановили, що злочинна група складалася з шести осіб, мешканців місті Апостолове Дніпропетровської області. Протягом 2019–2020 років зловмисники вербували людей із вразливих груп населення, обіцяючи проживання, харчування та гідну оплату. Натомість заробітчани проживали у бараках і тяжко працювали на польових роботах», – сказано у повідомленні.

Зазначається, що в рамках розслідування за місцями мешкання фігурантів відбулися санкціоновані обшуки, в результаті яких поліцейські вилучили речові докази незаконної діяльності – майже 300 тисяч гривень, 650 літрів спирту, понад тисячі пачок цигарок, «чорнові« записи та комп’ютерну техніку. Також слідчі опитали потерпілих та свідків, які підтверджують факт трудової експлуатації.

Так, дії зловмисників кваліфіковані за ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої. Наразі вирішується питання про вручення трьом фігурантам повідомлення про підозру. Проводяться подальші слідчі дії.