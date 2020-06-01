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    Події в Україні

    За тиждень піротехніки на Донбасі знешкодили майже 400 мін

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    Робота із розмінування Донбасу триває - За тиждень піротехніки на Донбасі знешкодили майже 400 мін
    Робота із розмінування Донбасу триває

    Піротехнічні розрахунки ДСНС обстежили 27 гектарів території

    За тиждень піротехнічні розрахунки Держслужби з надзвичайних ситуацій обстежили 27 га території Донбасу, вилучили та знешкодили 396 вибухонебезпечних предметів.

    Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

    Зазначається, що підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій України зі складу Об'єднаних сил проводили роботи з очищення від вибухонебезпечних предметів місцевості, об’єктів життєзабезпечення та інфраструктури, а також залучалися до гасіння пожеж.

    Окрім цього, рятувальники супроводжували аварійні бригади комунальних підприємств під час проведення ремонтних та профілактичних робіт на об’єктах електро- та водопостачання.

    «Зокрема, за тиждень піротехнічні розрахунки ДСНС обстежили 27 гектарів території, вилучили та знешкодили 396 вибухонебезпечних предметів», - йдеться у повідомленні.

    Робота із розмінування Донбасу триває, додали в штабі.

    Нагадаємо, за попередній тиждень піротехніки знешкодили близько 600 вибухонебезпечних предметів на Донбасі. 
    Донбас ДСНС розмінування рятувальники Операція Об’єднаних сил
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