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    На Донбасі бойовики обстріляли школу, є поранений

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    Навчальний процес призупинено, дітей розпустили по домівках

    На Донбасі близько 9:30 у четвер, 17 травня, проросійські бойовики обстріляли школу у Світлодарську Бахмутського району. Про це написав у Facebook голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

    «Прилетіло» й розірвалося прямо на шкільному подвір’ї. Поранений один цивільний - він в момент «прильоту» на своєму авто проїжджав повз школу», - повідомив Жебрівський.

    За його словами, серед вчителів та школярів постраждалих немає. Навчальний процес призупинено, дітей розпустили по домівках.

    «У школі повилітали вікна. Чи є ще якісь пошкодження, поки невідомо - зараз школу обстежують», - додав Жебрівський.

    Нагадаємо, у місті Мар’їнка на Донбасі в результаті обстрілу бойовиками було пошкоджено шість будинків. Обстріл з боку окупованого Донецька розпочався близько 22:00 вечора 30 квітня та тривав більше години.

    Внаслідок влучення снарядів постраждали домоволодіння, розташовані по вулиці Жовтневій. Осколками пошкоджені вікна, двері, паркани та автомобілі місцевих мешканців.

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