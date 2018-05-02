Обстріл бойовиками Мар’їнки: з’явилися фото пошкоджених будинків

Осколками були пошкоджені вікна, двері, паркани будинків та автомобілі місцевих мешканців

У місті Мар’їнка на Донбасі в результаті обстрілу бойовиками було пошкоджено шість будинків. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції. «Обстріл з боку окупованого Донецька розпочався близько 22:00 вечора 30 квітня та тривав більше години. Внаслідок влучення снарядів постраждали домоволодіння, розташовані по вулиці Жовтневій.