Обстріл бойовиками Мар’їнки: з’явилися фото пошкоджених будинків
- Сьогодні, 08:43
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Розсилка
Осколками були пошкоджені вікна, двері, паркани будинків та автомобілі місцевих мешканців
У місті Мар’їнка на Донбасі в результаті обстрілу бойовиками було пошкоджено шість будинків.
Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.
«Обстріл з боку окупованого Донецька розпочався близько 22:00 вечора 30 квітня та тривав більше години. Внаслідок влучення снарядів постраждали домоволодіння, розташовані по вулиці Жовтневій. Осколками пошкоджені вікна, двері, паркани та транспортні засоби місцевих мешканців», - говориться у повідомленні.
Постраждалих та жертв серед місцевих жителів немає.
Слідчо-оперативна група Мар’їнського відділення поліції перевірила постраждалий район та обстежила територію.
Зазначається, що біля лікарні по вулиці Жовтневій вилучено залишки міни.
Даний факт кваліфіковано за ч.2 ст.258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, окупанти здійснили вогневий наліт з артилерії калібру 152 мм на населений пункт Троїцьке, випустивши по мирному селищу 15 снарядів.