Бойовики обстріляли українських військових з протитанкових гранатометів
Вчора, 30 листопада, внаслідок обстрілів втрат серед військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил не було
У суботу, 30 листопада, бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню.
Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» російські окупаційні війська з великокаліберних кулеметів вели вогонь неподалік Новолуганського.
Три ворожих обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:
- неподалік Водяного – з мінометів калібру 82 мм;
- біля Красногорівки – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- поблизу Старогнатівки – зі стрілецької зброї.
Вчора, 30 листопада, внаслідок обстрілів втрат серед військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил не було.
З початку цієї доби один обстріл з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, російські окупаційні війська здійснили у районі Новолуганського.
Втрат з українського боку немає.