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    Бойовики обстріляли українських військових з протитанкових гранатометів

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    У суботу на Донбасі зафіксовано чотири ворожі обстріли - Бойовики обстріляли українських військових з протитанкових гранатометів
    У суботу на Донбасі зафіксовано чотири ворожі обстріли
    Фото: Уніан

    Вчора, 30 листопада, внаслідок обстрілів втрат серед військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил не було

    У суботу, 30 листопада, бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню.

    Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» російські окупаційні війська з великокаліберних кулеметів вели вогонь неподалік Новолуганського.

    Три ворожих обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:

    • неподалік Водяного – з мінометів калібру 82 мм;
    • біля Красногорівки – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
    • поблизу Старогнатівки – зі стрілецької зброї.

    Вчора, 30 листопада, внаслідок обстрілів втрат серед військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил не було.

    З початку цієї доби один обстріл з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, російські окупаційні війська здійснили у районі Новолуганського.

    Втрат з українського боку немає.

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