Бойовики обстріляли українських військових з протитанкових гранатометів



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У суботу на Донбасі зафіксовано чотири ворожі обстріли Фото: Уніан

Вчора, 30 листопада, внаслідок обстрілів втрат серед військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил не було

У суботу, 30 листопада, бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню.

Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» російські окупаційні війська з великокаліберних кулеметів вели вогонь неподалік Новолуганського.

Три ворожих обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:

неподалік Водяного – з мінометів калібру 82 мм;

біля Красногорівки – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

поблизу Старогнатівки – зі стрілецької зброї.

Вчора, 30 листопада, внаслідок обстрілів втрат серед військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил не було.

З початку цієї доби один обстріл з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, російські окупаційні війська здійснили у районі Новолуганського.

Втрат з українського боку немає.