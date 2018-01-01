На Донбасі неспокійно: поранено українського бійця

Окупанти за день два рази порушили режим тиші

Сьогодні, 25 січня, з початку доби до 18:00 повного дотримання режиму припинення вогню в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі не було. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. За його даними, російсько-окупаційні угрупування на деяких ділянках лінії розмежування продовжують провокувати сили АТО до бойових протистоянь. Впродовж



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Окупанти за день два рази порушили режим тиші

Сьогодні, 25 січня, з початку доби до 18:00 повного дотримання режиму припинення вогню в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі не було. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

За його даними, російсько-окупаційні угрупування на деяких ділянках лінії розмежування продовжують провокувати сили АТО до бойових протистоянь.

Впродовж сьогоднішнього дня зафіксовано 2 факти порушення режиму тиші.

«На донецькому напрямку противник зі 120-мм мінометів вів вогонь по опорних пунктах української армії довкола Новотроїцького. Також з гранатометів різних видів бойовики обстріляли наші позиції неподалік Водяного на Приазов’ї», - йдеться в повідомленні.

Штаб АТО інформує, що в результаті ворожого обстрілу отримав поранення військовослужбовець Збройних сил України. «Військові лікарі кваліфікують стан здоров’я нашого захисника як задовільний», - повідомляє прес-центр штабу.