На Донбасі під час обстрілу бойовиків було поранено 11-річну дівчинку



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Окупанти обстріляли населений пункт Золоте-5

Місія ОБСЄ констатувала факт обстрілу бойовиків

У Золотому-5, що на окупованій Луганщині, дитина отримала поранення в результаті обстрілів з боку бойовиків і російських військових.

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил з посиланням на спостерігачів ОБСЄ.

«У щоденному звіті СММ ОБСЄ, станом на 21 квітня поточного року команда Місії констатувала факт обстрілу саме, 20 квітня молода жінка тридцяти років розповіла членам патруля СММ, що 14 квітня, приблизно о 19:30, вона почула гучний вибух біля свого будинку № 9 на вулиці Лізи Чайкіної в н. п. Золоте-5 (Михайлівка), що на непідконтрольній урядові України території, після чого вона вбігла до будинку де у вітальні й забрала свою поранену 11-річну доньку в безпечне місце, з вуха якої - текла кров», — йдеться у повідомленні.

Крім того, мати дівчинки сказала, що вона особисто викликала швидку допомогу, яка доправила її поранену дитину до лікарні окупований Первомайськ.

Жінка також розповіла, що 15 квітня її доньку доправили до лікарні в окупованому Луганську, де є необхідне обладнання для проведення обстеження.

В свою чергу 15 квітня головний лікар Первомайської лікарні підтвердив інформацію про те, що 14 квітня до них з пораненням вуха доправили 11-річну дівчинку з Золотого-5.

«Українська сторона СЦКК зазначає, що дані факти в черговий раз свідчать про цілеспрямовані дії окупаційної адміністрації та збройних формувань Російської Федерації щодо подальшого загострення конфлікту, небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей», — зазначили в штабі ООС.