На Донбасі підірвалися двоє українських бійців



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Бойовики сьогодні дев'ять разів порушували режим тиші

Вдень 28 січня російські окупаційні війська дев'ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, двоє українських військовослужбовців отримали поранення, підірвавшись на невстановленому вибуховому пристрої.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр Операції Об’єднаних сил.

«Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», - зазначається у повідомленні.

Так, три обстріли по наших позиціях було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід: двічі поблизу Лебединського – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 20 мін, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; поблизу Березового – з гранатометів різних систем.