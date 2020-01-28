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    Війна на Донбасі: в ОБСЄ назвали кількість жертв серед цивільних

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    Війна на Донбасі: в ОБСЄ назвали кількість жертв серед цивільних

    У 2016 році було зафіксовано 88 загиблих та 354 поранених мирних жителів на Донбасі, у 2019 році -19 загиблих і 128 поранених

    Торік було зафіксовано найменшу кількість жертв серед цивільного населення, порівняно з попередніми роками війни на Сході України.

    Про це під час конференції «ОБСЄ в Україні в 2019 році» у Києві заявив експредставник голови ОБСЄ в Україні та Тристоронньої контактної групи Мартін Сайдік.

    «Якщо ми подивимось на цифри - цифри жертв цивільного населення - 2019 рік був найкращим роком, якщо ми говоримо про статистику жертв серед цивільного населення. Набагато менше було зафіксовано загиблих та поранених мирних жителів»,- заявив він.

    Він повідомив, що, до прикладу, у 2016 році було зафіксовано 88 загиблих та 354 поранених, тоді як у 2019 році -19 загиблих і 128 поранених.

    «Ви бачите позитивні зрушення в цій ситуації - і це все завдяки нашій роботі, що спрямована на припинення вогню, зменшення випадків стрілянини», - відмітив Сайдік.

    Втім, зауважив він, «навіть одна смерть - це вже занадто».

    «І ми не маємо забувати, що треба ще більше працювати і активізувати всі наші зусилля для того, щоб досягнути нульового показника жертв серед цивільного населення», - завершив свою промову Сайдік.

    Нагадаємо, у грудні 2019 року міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак представив нового спеціального представника діючого голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі. Наступником Сайдіка стала швейцарська дипломатка Гайді Грау.

    Мартін Сайдік був призначений спецпредставником голови ОБСЄ в Україні у червні 2015 року замість Гайді Тальявіні.

     

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