На окупованій частині Донбасу виник критичний дефіцит ліків для населення, - військова розвідка



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Лікарня у Торецьку

Водночас у військових медзакладах, виключно для забезпечення лікування кадрових російських військовослужбовців, зберігаються надлишкові запаси медикаментів, повідомляє розвідка Міноборони

Росія продовжує зменшувати обсяги надання т.зв. «гуманітарної допомоги» населенню тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях, у т.ч. з питань медичного забезпечення. Зокрема, через скасування чергового т.зв. «гуманітарного конвою», який традиційно відправлявся з території РФ до травневих свят, виник критичний дефіцит ліків у цивільних медичних закладах, що загрожує трагічними наслідками для окремих категорій хворих. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони (ГУР МО).

«При цьому у військових медичних закладах, виключно для забезпечення лікування кадрових російських військовослужбовців та інструкторів зі складу 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ, зберігаються надлишкові запаси медикаментів», - зазначає військова розвідка.

За даними ГУР МО, цивільні ж хворі, у т.ч. колишні військовослужбовці противника, які були призвані з місцевого населення і звільнені по інвалідності внаслідок поранень і хвороб, отримувати медичну допомогу та ліки у медичних закладах російсько-окупаційних військ можливості не мають навіть після оформлення російських паспортів.

Як повідомлялось, окупанти розікрали кошти на укріплення позицій артилерійських і танкових підрозділів.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі псують російську зброю: розгорнуті окупантами станції радіоелектронної боротьби створили перешкоди застосуванню дронів гібридної армії, три з яких розбилися через втрату контролю управління.

Крім того, бойовики на Донбасі під час тренувань випадково спалили п'ять бойових машин.

Напередодні ГУР повідомляло, що у райони передових позицій противник вивів спеціально підготовлені підрозділи, які перебувають у готовності одночасно на декількох напрямках, обстріляти власні позиції та цивільні об’єкти для провокування активізації бойових дій.