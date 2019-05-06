Жителям Донбасу нав’язують ідею «непереможності руського міра», - розвідка



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Фото: Прямий

Російське окупаційне командування посилює ідеологічну обробку населення тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях

Російське окупаційне командування посилює ідеологічну обробку населення тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МО).

«З початку травня в рамках програми проведення урочистостей з нагоди чергової річниці закінчення Другої світової війни зросла інтенсивність пропагандистських заходів, спрямованих на героїзацію російсько-окупаційних військ. При цьому, шляхом розповсюдження викривленої і неправдивої інформації та маніпуляцій історичними фактами місцевому населенню активно нав’язується т. зв. ідея «непереможності руського міра», - йдеться у повідомленні військової розвідки.

За даними ГУР, заслуговує на увагу, що під час організованих російськими окупаційними адміністраціями масових заходів, як один із ключових аргументів пропаганди, замість традиційних обіцянок про підвищення рівня соціальних стандартів на тимчасово окупованій території, використовується запроваджений РФ спрощений порядок отримання населенням російського громадянства.

У той же час, як повідомлялось, на Донбасі місцеві бойовики намагаються уникнути отримання громадянства РФ. За даними військової розвідки, місцеві бояться позбавлення права вільного виїзду на підконтрольну Україні територію та намагаються уникнути відправки на передову «захищати інтереси Росії».

Нагадаємо, бойовики на Донбасі псують російську зброю: розгорнуті окупантами станції радіоелектронної боротьби створили перешкоди застосуванню дронів гібридної армії, три з яких розбилися через втрату контролю управління.

Крім того, бойовики на Донбасі під час тренувань випадково спалили п'ять бойових машин.

Напередодні ГУР повідомляло, що у райони передових позицій противник вивів спеціально підготовлені підрозділи, які перебувають у готовності одночасно на декількох напрямках, обстріляти власні позиції та цивільні об’єкти для провокування активізації бойових дій.



