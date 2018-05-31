На Донбасі поранено українського військовослужбовця

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Український боєць

Найбільш напруженою була обстановка в районі населених пунктів Чермалик та Павлопіль

З початку поточної доби незаконні збройні формування дев’ять разів порушили режим припинення вогню, у тому числі із застосуванням важкого озброєння.

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

«Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Російсько-окупаційні війська дев'ять разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази із застосуванням важкого озброєння – 122 мм артилерійських систем, 120 та 82 мм мінометів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільш напруженою була обстановка в районі населених пунктів Чермалик та Павлопіль, де підрозділи Об’єднаних сил вели активні оборонні дії.

«Станом на 18.00 одного нашого захисника легко поранено», - додали у прес-центрі.

Також наголошується, що Об’єднані сили продовжують виконувати завдання в бойовому режимі.

Нагадаємо, впродовж минулої доби, 30 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил ситуація залишалася складною.