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    На Донбасі поранено українського військовослужбовця

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    Український боєць - На Донбасі поранено українського військовослужбовця
    Український боєць

    Найбільш напруженою була обстановка в районі населених пунктів Чермалик та Павлопіль

    З початку поточної доби незаконні збройні формування дев’ять разів порушили режим припинення вогню, у тому числі із застосуванням важкого озброєння.

    Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил. 

    «Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Російсько-окупаційні війська дев'ять разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази із застосуванням важкого озброєння – 122 мм артилерійських систем, 120 та 82 мм мінометів», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що найбільш напруженою була обстановка в районі населених пунктів Чермалик та Павлопіль, де підрозділи Об’єднаних сил вели активні оборонні дії.

    «Станом на 18.00 одного нашого захисника легко поранено», - додали у прес-центрі.

    Також наголошується, що Об’єднані сили продовжують виконувати завдання в бойовому режимі.

    Нагадаємо, впродовж минулої доби, 30 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил ситуація залишалася складною.

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