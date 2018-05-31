Ситуація на Донбасі залишається складною, є поранені військові

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Українські бійці

Російсько-окупаційні війська у середу 28 разів порушили режим припинення вогню

Впродовж минулої доби, 30 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил ситуація залишалася складною. Бойові дії тривали на всіх напрямках.

Про це йдеться у ранковому звіті прес-центру Об’єднаних сил.

Зазначається, що російсько-окупаційні війська 28 разів порушили режим припинення вогню, з них дев’ять разів із застосуванням важкого озброєння – 122-мм артилерійських систем, 120 та 82-мм мінометів.

На Луганщині найбільш напруженою була обстановка в районі населених пунктів Кримське та Новотошківське. На донецькому напрямку активні оборонні дії підрозділи Об’єднаних сил вели в районах населених пунктів Зайцеве та Новотроїцьке. Адекватну відповідь ворог отримав також на маріупольському напрямку поблизу населених пунктів Чермалик і Гнутове.

«Під час бойових дій двоє наших захисників отримали поранення. Поранених невідкладно евакуйовано до шпиталю, їхньому життю нічого не загрожує. За даними розвідки, втрати противника минулої доби склали: двох окупантів знищено та четверо поранено», - додали у прес-центрі.

Впродовж ночі поточної доби, 31 травня, інтенсивність бойових дій зменшилась. Тривали бої із застосуванням лише стрілецької зброї. Станом на 7.00 ранку втрат немає.

Нагадаємо, вчора поблизу села Петровське на Донеччині на відстані менше 300 метрів від патруля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ стався вибух.